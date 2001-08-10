Южносахалинцев зовут присоединиться к неделе безопасного интернета

Практические занятия для южносахалинцев, посвященные основам информационной безопасности в интернете, пройдут в областной библиотеке с 11 по 18 февраля. Об этом сообщает пресс-служба СахОУНБ.

Занятия будут проводить сотрудники Центра информационной и цифровой культуры по следующему графику:

11 февраля с 14.00 до 15.00 – "Мошенничество в цифровой среде";

12 февраля с 14.00 до 15.00 – "Вредоносное программное обеспечение";

13 февраля с 14.00 до 15.00 – "Механизмы контроля, методы аутентификации";

17 февраля с 14.00 до 15.00 – "Криптография и политика безопасности";

18 февраля с 14.00 до 15.00 – "Безопасность детей в интернете".

Интересную и полезную информацию пришедшие смогут узнать из книг и журналов, представленных на выставке «Безопасный интернет».

Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-43.