Валерий Лимаренко высказался на счет проекта "Горная ривьера"
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко выступил против строительства «Горной Ривьеры». Он заявил, что не поддерживает масштабный проект гостиничной и жилой застройки на юго-западном склоне горы Большевик, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– В последние дни в мои соцсети поступило множество обращений по этому поводу. И мы хотели бы поставить однозначную точку: никто не будет застраивать территорию. Во-первых, юридически эта земля не предназначена для жилой застройки. Во-вторых, это зона рекреации для жителей и гостей острова. Правительство области, администрация Южно-Сахалинска и сахалинцы не поддерживают проект. Сегодня в адрес Корпорации развития Дальнего Востока было направлено соответствующее уведомление, – прокомментировал Валерий Лимаренко.
Напомним, что строительство «Горной Ривьеры» подразумевает вырубку более 80 гектаров леса на склоне горы Большевик и появление на этом месте малоэтажной жилой застройки. Сахалинские власти отмечают, что любое строительство невозможно без проведения экспертиз и заключения областного архитектурно-градостроительного совета.
Сегодня на рабочем совещании в региональном правительстве эксперты подтвердили, что проект не может быть реализован. Массовая вырубка леса повлечет за собой неблагоприятные последствия: сход селей, затопление южной части города и загрязнение воздуха. Кроме того, в случае исчезновения леса Южно-Сахалинск лишится своих главных преимуществ – близости природы к городу, а вслед за этим и туристической привлекательности.
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