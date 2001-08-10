Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2020
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15:50, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

МЧС предупреждает: выходить на лёд в заливе Мордвинова крайне опасно

Завтра, 4 февраля, выходить на лёд в заливе Мордвинова (от села Лесное до мыса Свободный) крайне опасно. Там располагается дрейфующий лед. Смораживания в припай до сих пор не произошло. Под воздействием даже слабого отжимного ветра или приливно-отливных колебаний уровня моря, а также под влиянием проникающих волн зыби, он будет разрушен и вынесен в открытое море, сообщает региональное управление МЧС.

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