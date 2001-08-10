Сахалинская областная больница перешла на «голубое топливо»
В Южно-Сахалинске начала работать обновленная газовая котельная. Коммунальный объект обеспечит теплом и горячей водой пять корпусов Сахалинской областной клинической больницы. В дальнейших планах – использовать его мощности для жилого фонда, передает пресс-служба регионального правительства.
Тепло и горячую воду от современной котельной получат перинатальный центр, акушерское отделение, кожно-венерологический и туберкулезные диспансеры.
– Ранее обслуживанием этой котельной занималась другая организация. Сахалинская коммунальная компания провела большую работу по наладке оборудования, что позволило более эффективно и экономичнее использовать топливо. Теперь котельная №28 способна вырабатывать 14,5 гигакалорий в час. Общая присоединенная мощность на сегодняшний день составляет чуть больше 7 гигакалорий в час, то есть имеется запас мощности для перспективных подключений. Основным топливом является природный газ, поступающий из Охи, что обеспечивает высокую экологичность ее работы, – отметил начальник участка «Сахалинской коммунальной компании» Андрей Литвинов.
Объект полностью автоматизирован. В здании смонтировано четыре котла от ведущих мировых производителей тепловой мощностью по 3700 кВт каждый. Установлена система ступенчатой водоподготовки непрерывного действия. «Умное» оборудование самостоятельно анализирует воду по трем показателям: содержание кислорода, жесткость и кислотность.
– Теплоснабжение социальных объектов – это всегда особая ответственность, все должно быть продумано до мелочей. На случай возникновения нештатной ситуации и отсутствия газа, оборудование может работать на резервном дизельном топливе. Это значит, что подача тепла не будет прекращаться ни на минуту, – рассказал мастер котельной Андрей Кужина.
Работа котельной учитывает даже погодные условия. Колебания температуры на улице отслеживают специальные датчики. В случае похолодания автоматически повышается температура теплоносителя, а при теплой погоде – понижается.
В ближайших планах – использовать котельную на полную мощность. Резерв энергии может быть распределен среди жилого фонда, расположенного по Больничной, Авиационной и близлежащим улицам. Также планируется охватить оставшуюся часть больничного комплекса.
Напомним, газификацию островного региона совместно осуществляют сахалинское правительство и глобальная энергетическая компания «Газпром». Стоит задача – к 2025 году полностью обеспечить жителей области «голубым топливом»: на 80 процентов – с помощью трубопроводного газа, на 20 – за счет сжиженного и компримированного. Также идет работа по расширению использования газомоторного топлива. В этом году в Южно-Сахалинске откроется вторая заправочная станции «Газпрома», где смогут ежедневно заправлять экологичным топливом до 400 автомобилей.
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