Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2020
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17:33, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Снежный циклон обрушится на Курилы

Завтра, 4 февраля на территории Южно-Курильского и Курильского районов прогнозируются сильный снег, усиление ветра до 21-26 м/с, метель, сообщает Сахалинское управление Росгидромета.

- В администрацию указанных муниципальных образований и во взаимодействующие структуры направлено экстренное предупреждение и рекомендации по реагированию. Силы и средства, предназначенные для ликвидации возможных последствий ухудшения погодных условий, готовы к реагированию. Обстановка, связанная с прохождением циклона находится на нашем контроле, - сообщили в региональном управлении МЧС.

Вместе с тем, спасатели рекомендуют жителям указанных районов:

  • без особой необходимости не покидать пределы населённых пунктов;
  • уточнить местонахождение родных и близких, принять меры, чтобы непогода не застала их неподготовленными;
  • отложить выезды на рыбалку и охоту на период действия предупреждения;
  • остерегаться обрыва проводов, падения опор столбов, деревьев, элементов конструкций, зданий и сооружений;
  • при необходимости обращаться в дежурные службы или по телефону 112.

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