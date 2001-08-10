Борьбу против коронавируса усилили в Сахалинской области

На Сахалине и Курилах усиливают меры против китайского коронавируса. Ситуация, связанная с распространением заболевания в мире, обсуждалась накануне на рабочем совещании в правительстве островного региона.

– В последние дни беспокойство вызывает информация о стремительном распространении в Китае и других странах мира коронавируса. Первые случаи заболевания зарегистрированы уже в России. Мы должны принять все меры, чтобы не допустить проникновения инфекции на территорию Сахалинской области. Министр здравоохранения обязан быть на связи 24 часа, – сказал губернатор Валерий Лимаренко.

Как сообщили в пресс-службе правительства, глава области призвал все профильные ведомства объединить усилия по недопущению на острова коронавируса. Регулярно рассказывать жителям о том, как уберечь себя от инфекции. Министерству здравоохранения поручено привести в повышенную готовность медицинские службы, усилить санитарно-карантинный контроль в салонах самолетов, аэропортах и гостиницах.

Особое внимание уделено туристам, которые недавно вернулись в Сахалинскую область с отдыха из КНР. В целях профилактики им рекомендовано быть дома, поэтому работающих граждан отправили на больничный. За состоянием здоровья каждого ведется профилактическое наблюдение.

Министерству образования рекомендовано воздержаться от массовых мероприятий, особенно связанных с выездом в Китай и другие страны, где регистрируются случаи заболевания.