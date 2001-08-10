Систему автоматизированного учета снега ввели в Южно-Сахалинске

Администрация Южно-Сахалинска внедряет систему автоматизированного учета снежных масс. Для этого приобретено два мобильных комплекса учета снега. Один комплекс уже установлен на северном полигоне и проходит тестирование, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Как рассказали в департаменте городского хозяйства, система, основанная на бесконтактном лазерном сканировании, внедряется в рамках проекта "Умный город" по цифровизации городской среды, и необходима в первую очередь для отслеживания объемов привозимого на полигоны снега.

— Система даст возможность муниципалитету получать точные данные, сколько полигон принимает снега, какие затраты несет на утилизацию одного кубометра и, соответственно, планировать затраты на содержание объекта более детально, - рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства Александр Швайка. — Сейчас для учета используют контрольное взвешивание, что не всегда дает корректные данные.

Установка включает в себя модуль для оператора, датчик и программное обеспечение. Рамка оборудована оптическим сканером, датчиками и камерами видеонаблюдения, которые определяют геометрические параметры кузова и реальные параметры лежащего в нем груза.

Система работает следующим образом. Пустой самосвал приезжает на полигон для регистрации. В систему вносятся его данные: параметры пустого кузова, госномер автомобиля, название предприятия, номер договора на прием снега и срок его действия. Вся эта информация заносится в базу и на смарт-карту.

Груженная техника, заезжая на полигон на определенной скорости, проезжает под датчиком и система сканирует автомобиль, кузов со снегом и сравнивает с данными которые есть у нее в базе, также оператор сканирует смарт-карту. Таким образом, система распознает объем снега и привязывает его к конкретному предприятию и машине.

Сейчас оборудование на северном полигоне работает в тестовом режиме. Необходимо наладить процесс работы, чтобы не только организовать приемку снега, но и не тормозить процесс, чтобы не создавать пробок и процесс приема проходил оперативно.

Пока в систему заводится только техника муниципальных предприятий, на данный момент это около 150 самосвалов. Позже оборудование автоматизированного учета снежных масс установят и на южном снежном полигоне.

В течение года администрация Южно-Сахалинска разработает детальный порядок работы со всеми предприятиями, которые вывозят снег на полигоны.