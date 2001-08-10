Южносахалинцев приглашают поучаствовать в акции «С любовью к животным»
Центр молодежных инициатив Южно-Сахалинска приглашает горожан принять участие в волонтерской акции по сбору вещей для приюта «Пес и кот». До 14 февраля южносахалинцы могут пожертвовать его обитателям влажные и сухие корма, крупы любых видов (кроме перловой), пеленки, текстиль и ветошь, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на ЦМИ.
- В субботу, 15 февраля, активисты волонтерского цента Южно-Сахалинска отправятся в приют и передадут собранные вещи и корма, примут участие в субботнике, а также пообщаются с животными, - добавила специалист ЦМИ, координатор волонтерского центра Маргриета Прокопец.
Необходимые приюту вещи можно приносить с 9:00 до 17:00 в будние дни в Центр молодежных инициатив по адресу: ул. Невельская, 31, кабинет №22.
Дополнительная информация по телефону: 8 (4242) 312-682 (доб. 6).
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