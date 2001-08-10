Тихоокеанское
информационное агентство
4 Февраля 2020
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16:30, Сегодня | Новости общества Сахалина и Курил

Онкологи бесплатно проконсультируют сахалинцев

Онкологи бесплатно проконсультируют сахалинцев

«День открытых дверей» состоится в сахалинском онкологическом диспансере 8 февраля. Мероприятие приурочено ко Всемирному дню борьбы против рака. Консультации квалифицированных специалистов жители островной области смогут получить с 09.00 до 15.00, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Пациентов, не состоящих на диспансерном учете у онколога, приглашают на консультации врачей различных специализаций. В поликлиническом отделении онкологического диспансера будут организованы приемы онкологов общего профиля, маммолога, гинеколога, абдоминального онколога и лор-онколога. Пациентам с подозрением на развитие онкологического процесса будут проведены дополнительные диагностические исследования.

Предварительной записи на прием не требуется.

А консультативно–диагностический центр Южно-Сахалинска приглашает 8 февраля на обследование. С 09.00 до 14:00 здесь можно будет пройти маммографию, УЗИ органов брюшной полости, молочной и щитовидной желез. В случае выявления подозрений на злокачественное образование и с целью дообследования пациенты будут направляться в областной онкодиспансер. Предварительная запись обязательна:

  • Запись онколога – тел.: 42-50-20
  • Запись на УЗИ органов брюшной полости, щитовидной железы – тел.: 24-99-93
  • Запись УЗИ молочной железы, маммография- тел.: 43-07-14.

Желающим проверить свое здоровье при себе необходимо иметь полис ОМС, паспорт и СНИЛС.

Также мероприятия, приуроченные ко Всемирному дню борьбы с раком, будут проводиться в районных больницах.

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