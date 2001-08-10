Ученики томаринской школы ушли на карантин

На внеплановые каникулы вышли ученики 1-9 классов школы №2 Томари. Роспотребнадзор и районный отдел образования решили ввести карантин в учебном заведении. Занятий не будет до 10 февраля. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации Томаринского района.

Ежедневно в школах района следят за посещаемостью уроков учениками. По каждому случаю выясняется причина отсутствия ребёнка. Неделей ранее в образовательном учреждении закрыли на карантин четыре класса начальной школы.

По итогам наблюдений прошлой недели и сегодняшним результатам, руководство школы выяснило, что на уроках по причине заболевания вирусными инфекциями отсутствует 72 ученика.