Единороссы просят ФАС ускорить проверку фактов завышения цен на медицинские маски
Правозащитный центр «Единой России» просит Федеральную антимонопольную службу ускорить проверку фактов многократного завышения цен на медицинские маски. По сообщениям СМИ, в регионах стоимость завышена до 35 раз. Об этом сообщает пресс-служба регионального партийного отделения.
«На прошлой неделе мы направили обращения в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. К сожалению, сведения об умышленном завышении цен продолжают поступать из регионов. Так, например, в Курской области цена завышена уже в 35 раз», - рассказал сопредседатель правозащитного центра партии, депутат Госдумы Михаил Старшинов.
Он также напомнил, что вице-премьер Татьяна Голикова подчеркнула ранее, что аптеки и фармкомпании не должны использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом и повышать цены. Она дала поручение Федеральной антимонопольной службе и Роспотребнадзору контролировать этот вопрос.
«Мы рассчитываем на скорейшую реакцию ведомств и бесперебойное обеспечение масками», - заключил Старшинов.
- Безусловно, профилактические меры при острых вирусных заболеваниях дают позитивный результат. Могу сказать, что в Углегорском районе, где я сейчас нахожусь в командировке, аптеки масками обеспечены, ажиотажа нет. Но в целом же ситуация, когда некоторые фармацевтические компании пытаются извлечь прибыль, заработать на беспокойстве людей за свое здоровье, неприемлема. Считаю, что такие случаи должны жестко пресекаться контролирующими органами, - таково мнение депутата Городской Думы Южно-Сахалинска, главного врача областного центра медицинской профилактики Елены Столяровой.
Напомним, ранее правозащитный центр «Единой России» обратился в Федеральную антимонопольную службу и Министерство промышленности и торговли РФ с просьбой проверить факт отсутствия в аптеках медицинских масок и существенного роста стоимости на них. По сообщениям СМИ, за неделю с 20 по 26 января средняя стоимость пачки медицинских выросла на 30%, а объем их продаж увеличился на 31%.
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