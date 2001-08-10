Новую амбулаторию открыли в селе Мгачи

Новая амбулатория открылась в селе Мгачи Александровск-Сахалинского района. В населенном пункте проживают 750 человек, и необходимость в современном лечебном учреждении назрела давно. До сегодняшнего дня сельчане получали медицинскую помощь в приспособленном деревянном здании 1954 года постройки, передает региональное правительство.

Новая просторная амбулатория разместилась на площади более 180 квадратных метров. Ежедневно здесь смогут принимать до 30 пациентов.

В учреждении организован прием врача общей практики, хирурга, акушерки. Работают физиотерапевтический кабинет и клинико-диагностической лаборатория, предусмотрен дневной стационар. В амбулатории созданы все условия для работы выездных бригад – уже составлен график визитов узких специалистов из центральной районной больницы.

– Людям, особенно в пожилом возрасте, сложно выезжать в медицинские учреждения областного и районного центров, – сказала главный врач Александровск-Сахалинской ЦРБ Елена Бабинец. – Поэтому мы планируем развивать в сельской амбулатории телемедицину. Благодаря современным технологиям мгачинцы смогут проконсультироваться с высококвалифицированными специалистами, не выезжая из своего села.

– Конечно, рады, что у нас новая амбулатория. Просторно, светло, рядом с домом. Не то, что раньше, пол под ногами скрипел, – поделилась жительница Мгачи Нина Степанова.

– А меня радует, что теперь можно будет с врачом через компьютер поговорить и получить консультации. Раньше к эндокринологу приходилось в Южно-Сахалинск ездить. Дорогая неблизкая и тяжелая, – добавила Анастасия Иванова.

Отметим, что губернатор Валерий Лимаренко в числе приоритетов развития здравоохранения обозначил строительство современных медицинских учреждений. Это позволит решить проблему нехватки площадей, повысить качество и доступность медицинской помощи на Сахалине и Курилах. Особое внимание уделяется сельским территориям. В прошлом году начали работать новые фельдшерско-акушерские пункты в Тымовском районе. Сегодня возводится еще несколько ФАПов в южной и центральной частях Сахалина. В этом году начнется строительство амбулаторий в Чапланово Холмского района и Ильинском Томаринского района, а также ФАПа в селе Советском Долинского района.