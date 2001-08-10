Выходить на лёд в залив Мордвинова всё ещё нельзя

Сегодня, 5 февраля выходить на побережье залива Мордвинова (от села Лесное до мыса Свободный) крайне опасно. Там располагается дрейфующий лед. Смораживания в припай не произошло. Под воздействием даже слабого отжимного ветра или приливно-отливных колебаний уровня моря, а также под влиянием проникающих волн зыби, он будет разрушен и вынесен в открытое море.

- Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на сайте http://65.mchs.gov.ru/, - сообщили в главном региональном управлении МЧС.