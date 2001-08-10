Тихоокеанское
информационное агентство
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09:28, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Сахалинцев приглашают обменяться мнениями на интернет-площадке

Участники клуба волонтёров центра чтения областной библиотеки реализуют сетевой культурно-просветительский проект #ВыходнойПрофессионала. Его создали для того, чтобы познакомить с профессиональной литературой через рекомендации представителей различных профессий.

Как ТИА "Острова" рассказали в пресс-службе СахОУНБ, в рамках проекта каждые две недели по выходным дням в соцсети ВКонтакте будет размещаться информация о людях, живущих в островном регионе, которые более 5 лет осуществляют свою профессиональную деятельность. Участники проекта расскажут о себе, о своих профессиональных обязанностях, посоветуют полезную профессиональную, а также научно-популярную и художественную литературу. Интернет-площадкой проекта выступит группа в поддержку Центра чтения в социальной сети ВКонтакте «Листая новые страницы».

Приглашаем желающих присоединиться к проекту и поделиться своими профессиональными знаниями и умениями. Для этого необходимо обратиться в Центр чтения СахОУНБ по электронной почте chtenie@libsakh.ru или по телефону: 8 (4242) 45-25-02.

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