Новую котельную строят в Вахрушеве
В поселке Вахрушев Поронайского района приступили к строительству новой котельной. Строительство нового ресурсоснабжающего объекта ведется в рамках областной программы «Обеспечение населения Сахалинской области качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства», передает пресс-служба районной администрации.
Котельная предназначена для оперативного, качественного и эффективного теплоснабжения жилых домов и учреждений социальной сферы Вахрушева. Строительство ведет сахалинская компания ООО «Эвриал». Работы общей стоимостью чуть более 500 миллионов рублей в соответствии с контрактом будут завершены осенью 2020 года. Установленная мощность котельной составит 14 мегаватт, рабочая мощность – 10,5 мегаватт, а годовая выработка тепла – 25 833 тыс. Гкал. В качестве топлива на котельной будет использоваться уголь.
В настоящее время работы на объекте идут полным ходом. Выполнена разработка и обратная засыпка котлованов, устройство железобетонных фундаментов под угольный склад и главный корпус котельной, завершены работы по монтажу пожарных резервуаров.
После ввода котельной в постоянной работе будут находиться три котла, четвертый предусмотрен в качестве резервного. Новая котельная будет полностью автоматизирована. Точные приборы позволят высчитывать необходимый температурный режим в зависимости от температуры воздуха. Кроме того, в зимний период котельная будет обеспечивать населенный пункт горячим водоснабжением. На котельную планируется трудоустроить 30 человек, в том числе и сотрудников старой котельной.
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