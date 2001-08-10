Больше 300 сахалинских дошколят поучаствовали в «Уроках здоровья»

Специалисты областного центра медицинской профилактики продолжают работу по программе «Здоровые дети- здоровое общество».

Как ТИА "Острова" сообщили организаторы, в январе 307 воспитанников четырех дошкольных учреждений Южно-Сахалинска стали участниками «Уроков здоровья», проводимых в рамках программы. 153 ребенка узнали, что такое личная гигиена, а 154 - как уберечь себя от травм и что делать, если неприятность всё же произошла.

Почему нельзя брать в руки острые колющие и режущие предметы, поднимать с земли осколки – всё это малышам объясняют на примере мультяшного героя Непослухи.

- Главное правило, которое детсадовцы должны усвоить во время занятия, посвященного профилактике травматизма, если что-то случилось, нужно обязательно сказать об этом взрослым: воспитателю, нянечке или родителям, - рассказывает Мария Горина, психолог центра медпрофилактики. – Ребенок должен понимать: его не будут ругать, окажут своевременную помощь. Ни в коем случае нельзя скрывать, что произошла неприятность.

У детей есть собственный опыт падений, ушибов и поэтому тема вызывает у них неподдельный интерес. На занятиях по профилактике травматизма детсадовцам показывают муляжи травм. Каждому дают их подержать, потрогать. После этого ребята с легкостью определяют виды: синяк, ушиб, ссадина, рваная или глубокая рана, ожог и описывают ситуацию, при которой можно получить такую травму.