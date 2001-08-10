Подтвержденных случаев коронавируса в Сахалинской области нет

Подтвержденных случаев коронавируса в области нет, сообщили astv.ru в Управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.

Как пишет ASTV.RU, трое сахалинцев, прибывшие на прошлой неделе из Китая, остаются в больнице под наблюдением врачей. В региональном Роспотребнадзоре отметили, что у всех туристов с симптомами ОРВИ взяли анализы на коронавирус. Их отправили на исследование на материк, в ближайшее время ожидается поступление результатов.

На данный момент ни у кого из ранее обследованных пациентов коронавирус не подтвержден.

«В случае, если хоть у одного человека подтвердится новый коронавирус, в регионе введут чрезвычайную ситуацию, о чем сообщат всем жителям. Утаивать информацию от населения никто не будет», - добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.