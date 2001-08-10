Юрий Трутнев поручил ФАС предотвратить рост цен на продукты на Дальнем Востоке

Вице-премьер - полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил Федеральной антимонопольной службе совместно с главами дальневосточных регионов вести мониторинг цен на продукты на Дальнем Востоке и принять меры, чтобы не допустить их необоснованного повышения, передает ТАСС.

По данным полпредства, в СМИ стала распространяться информация о необоснованном повышении цен на продукты, в том числе на овощи и фрукты, из-за временного ограничения движения через пункты пропуска на участках государственной границы России с Китаем из-за угрозы распространения коронавируса. Сейчас работа пунктов пропуска в Приморье возобновлена для грузового транспорта.

Грузовое сообщение с Китаем ограничили на автомобильных пунктах пропуска с 24 января на время празднования китайского Нового года, с 30 января пункты должны были заработать в обычном режиме. В конце января вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что ограничение продлят до 2 февраля, чтобы не допустить распространения коронавируса. По данным администрации Приморья, это привело к дефициту китайских овощей на рынке. Пассажирское сообщение закрыто до сих пор, российских и китайских граждан возвращают домой через трансграничные коридоры.