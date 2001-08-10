Новый автобусный маршрут планируют ввести в Поронайске

Мэр Поронайского городского округа Александр Радомский провел совещание с руководителями транспортных предприятий, обеспечивающими пассажирские перевозки в Поронайском районе. Предметом разговора с представителями бизнес-сообщества стали совместные планы по улучшению качества транспортного обслуживания населения, передает районная администрация.

Одна из главных тем, вынесенная на обсуждение, касалась введения нового автобусного маршрута в районном центре. Маршрутную сеть Поронайска было решено дополнить маршрутом, который свяжет два микрорайона – «Цемзавод» и «Бумажник».

- На последней встрече с населением поронайцы предложили ввести новый маршрут. Автобус будет курсировать по улицам Гагарина, Победы, Колхозная и 40 лет ВЛКСМ, объединив микрорайоны «Цемзавод» и «Бумажник» в так называемое «малое кольцо». Таким образом, будут решены сразу две проблемы: учащиеся школы №7, проживающие в новостройках по улице 40 лет ВЛКСМ, смогут добираться до своего образовательного учреждения, а все желающие поронайцы – до продуктового дискаунтера «Светофор» и оптово-розничной базы, - обратился к перевозчикам Александр Радомский.

На встрече было отмечено, что необходимость введения нового маршрута обусловлена развитием городской инфраструктуры и активным жилищным строительством в этих микрорайонах. За последние два года «Цемзавод» прирос пятью многоквартирными домами, в настоящее время ведется строительство четырех новостроек, а в ближайшие годы там запланировано возведение еще двух пятиэтажек. В 2020 году жилищное строительство развернется и в микрорайоне «Бумажник». Как отметил первый вице-мэр Виталий Пенкин, население микрорайонов значительно увеличится, а вместе с ним и пассажиропоток нового маршрута.

Представители транспортных компаний выразили заинтересованность в расширении маршрутной сети. После того, как будут пройдены все необходимые процедуры, пассажирский автобус будет запушен по новому маршруту. Сделать это планируется во втором квартале этого года.

Обсудили на совещании и вопросы повышения качества обслуживания пассажиров. Александр Радомский сообщил, что в Администрацию округа поступил ряд обращений от жителей, в которых были высказаны замечания относительно работы общественного транспорта, а именно – несоответствие нормативу температурного режима в пригородных автобусах. Глава района призвал владельцев автобусных маршрутов не допускать подобных нарушений, регулярно анализировать свою работу и качество услуг, оказываемых населению.

В ходе совещания также говорилось о новой мере поддержки, которую муниципальные власти планируют ввести для транспортных предприятий. Речь идет о компенсации затрат из местного бюджета на приобретение и установку тахографов в пассажирских автобусах. Новой мерой предусмотрено возмещение до 50% затрат. Эта новость была положительно встречена предпринимателями.