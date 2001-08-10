Островитянам предлагают стать волонтерами Победы
Международный конкурс «Послы Победы» стартовал в России, победители которого смогут стать соорганизаторами Парада Победы на Красной площади. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства по делам молодежи.
Движение «Волонтеры Победы» объединяет более 200 000 добровольцев России и 45 стран мира. Его участники занимаются сохранением истории, помощью в проведении мероприятий, посвященных Великой Отечественной войне, заботятся о ветеранах, проводят исторические квесты.
Чтобы стать частью команды, необходимо зарегистрироваться на сайте волонтёрыпобеды.рф.
- Волонтёры Победы – это единственная общественная добровольческая организация, которой доверили сопровождение Парада Победы на Красной площади в Москве. И особенно важно, что в Год памяти и славы лучшие волонтеры России и мира смогут помочь в организации ключевого события в столице нашей страны, – поделилась руководитель ВОД «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова.
Заявку на конкурс также принимают на сайте волонтёрыпобеды.рф. Желающим необходимо заполнить анкету, подумать над вопросами «Почему именно я должен стать победителем конкурса «Послы Победы?», «Что я сделал для сохранения памяти о Великой Победе?» и опубликовать ответы на них на своей личной странице ВКонтакте или Facebook. Поучаствовать в конкурсе могут добровольцы от 18 до 35 лет. С другими критериями можно ознакомится по ссылке. Заявки принимают до 3 марта.
- Стать Послом Победы в год 75-летия со дня окончания Великой Отечественной войны - это уникальная возможность. Я сама уже участвовала в параде Победы в Москве. Не передать словами эмоции - посещение Кремлевского Дворца, сопровождение ветеранов на Параде, работа ночью на Красной площади, и это лишь малая часть. Грохот машин, ровный строй солдат, дух захватает, - поделилась региональный руководитель ВОД «Волонтеры победы» в Сахалинской области Ульяна Приходько.
По итогам конкурса выберут 200 добровольцев России и других стран мира, которые поучаствуют в параде Победы, а также смогут пообщаться с ветеранами и успеть сказать «спасибо» лично.
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