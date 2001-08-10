Южно-сахалинские автобусы дезинфицируют после каждого рейса
За минувшую неделю в областном центре зарегистрировано 1223 случая заболевания ОРВИ. Особое внимание в сезон пика заболеваемости уделяется профилактическим мерам в местах массового скопления людей — общественном транспорте и общеобразовательных учреждениях. В целом эпидемическая ситуация в Южно-Сахалинске остается стабильной, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В целях предупреждения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ в детских садах и школах проводятся: регулярное проветривание (не реже 4 раз в день), обеззараживание воздуха с помощью бактерицидных рециркуляторов, обработка поверхностей, ежедневная влажная уборка с дезинфекционными средствами, «утренний фильтр» для выявления заболевших детей, контроль за температурным режимом в помещениях. Cотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, которыми они могут воспользоваться при необходимости.
Напомним, вирусы гриппа распространяются по воздуху. При этом вирус может оставаться активным на поверхностях предметов. Чтобы не допустить повышение уровня заболеваемости, дополнительная санитарная обработка осуществляется также и в общественном транспорте городского округа.
Как рассказали в МУП «Транспортная компания», дезинфекция проводится с начала эпидемиологического сезона и продлится до спада заболеваемости. В эти дни мойка предприятия работает в усиленном режиме. После каждого рейса проводится обработка поручней, спинок кресел, окон, полов, входных зон и других элементов салона автобуса специальными дезинфицирующими средствами. На предприятии заблаговременно сформирован их запас.
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