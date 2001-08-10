Общероссийская литературная премия ждет сахалинских авторов

Открыт прием заявок на ежегодную общероссийскую литературную премию «Дальний Восток» имени В. К. Арсеньева. К участию приглашаются российские и зарубежные авторы, пишущие художественную, документальную и историко-биографическую прозу о Дальнем Востоке на русском языке. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на правительство Сахалинской области.

Победители получат по 500 тысяч рублей. Подать заявку можно с 1 февраля по 30 июня на официальном сайте премияарсеньева.рф. Победителей назовут в декабре 2020 на Днях Дальнего Востока в Москве.

– Благодаря книгам человек развивается, узнает о мире и обществе, природе и науке. Это не только знание фактов, это еще и передача жизненного опыта, связь между поколениями. Книги делают то, что кажется далеким, гораздо ближе. Вклад писателей в то, что узнают люди про Дальний Восток, и то, как меняется жизнь самих дальневосточников, мне кажется очень важным, – сказал заместитель председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Цель премии имени Арсеньева – популяризация творчества современных авторов, пишущих о Дальнем Востоке, поиск новых тем и героев, создание современного образа макрорегиона в общем культурном пространстве России и мира. В конкурсе три номинации: «Длинная проза», «Короткая проза», «Проза для детей».

– Без сомнения, результаты премии оказались впечатляющими как с литературной точки зрения, так и с точки зрения привлечения внимания к Дальнему Востоку. Премия способствует популяризации его истории, культуры и литературы, возвращению интереса к этой потрясающей территории, к духовной составляющей этой части русской земли, – отметил куратор премии Вячеслав Коновалов.

– Надо вытаскивать на поверхность авторов, о которых или никто не знает, или не знает широкий российский читатель, московский читатель, – сказал писатель Василий Авченко – победитель в специальной номинации «За вклад в развитие современной культуры Дальнего Востока».

В 2019 году на соискание премии было подано 193 произведения из 17 регионов Российской Федерации и одного зарубежного государства, 79 из них было принято к рассмотрению, 30 – отобрано в лонг-лист, 9 – вошли в шорт-лист.

Дальневосточный материал получил воплощение в самых разных жанрах: исторический и научно-фантастический роман, женская сентиментальная и мужская остросюжетная проза, социальная драма, приключения, сказки.

Литературная награда учреждена по инициативе Юрия Трутнева.

Секретариат премии: info@premiya-arsenieva.ru

Куратор Премии: konovalov@premiya-arsenieva.ru

НКО «Фонд информационной поддержки социально-экономического развития Дальнего Востока»: info@fipdv.ru.