Два случая заболевания герпангиной зафиксированы в Южно-Сахалинске

За минувшую неделю в Сахалинской области зарегистрированы два случая энтеровирусной инфекции. Такой диагноз поставлен 2 детям, живущим в Южно-Сахалинске. У них зарегистрирована герпангина - острая инфекционная болезнь с внезапным подъёмом температуры тела, болями в горле, нарушением акта глотания, появлением везикул на задней стенке глотки или мягком нёбе с последующим их изъязвлением, иногда болями в животе, тошнотой и рвотой, передает региональное управление Роспотребнадзора.

За семь дней зарегистрировано 2552 случая заболеваний острыми респираторными инфекциями (ОРВИ). Эпидпорог по районам островного региона и в целом по области не превышен. Число подхвативших ОРВИ увеличивается в 16 из 18 районов области. Основная масса заболевших - дети младше 14 лет.

Превышение эпидпорога по возрастным группам по области не зарегистрировано. Только в Южно-Сахалинске превышен эпидпорог среди детей от рождения до двух лет.

Всего за сезон в Сахалинской области зарегистрировано 25 случаев гриппа, в том числе 15 - среди детей до 17 лет. Все заболевшие не были привиты.

За 7 дней с кишечными инфекциями к врачам области обратились 205 человек. 119 случаев - среди детей до 17 лет, из которых 37 человек посещают детские сады. По отношению к предыдущей неделе отмечается снижение заболеваемости.

За прошедшую неделю зафиксировано 106 случаев ветряной оспы, из них у 56 детей, посещающих детские дошкольные учреждения.

Напомним, подтвержденных случаев коронавируса в Сахалинской области нет.