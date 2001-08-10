Больше двух тысяч сахалинцев остались без света из-за долгов

«Сахалинэнергосбыт» продолжает работу по взысканию с частных клиентов задолженности, которая на начало 2020 года составила 374,5 млн рублей. К неплательщикам принимают все предусмотренные законодательством меры, вплоть до прекращения подачи электроэнергии. Всего с января этого года обесточено жилье 2 169 граждан, чей долг превысил два норматива потребления, установленного в регионе, пишет пресс-служба энергокомпании.

О предстоящих ограничениях островитяне были уведомлены в порядке, установленном законом. На погашение задолженности или заключение соглашения о её поэтапной выплате им отводилось 20 дней. Поскольку никаких мер для решения вопроса с имеющимся долгом принято не было, подачу электроэнергии неплательщикам прекратили. В прежнем объеме энергоснабжение восстанавливается только после полного погашения задолженности или заключения соглашения о ее реструктуризации, оплаты пени за просрочку платежей, а также услуги по подключению к электропитанию.

- Злостных неплательщиков держат на контроле в целях исключения фактов самовольного подключения к сетям ресурсоснабжающей организации. В настоящее время в «Сахалинэнергосбыте» порядка шести тысяч таких клиентов. При обнаружении несанкционированных подключений составляются соответствующие акты, нарушители привлекаются к административной ответственности. Помимо штрафа им к оплате предъявляется весь объем электроэнергии, потребленной незаконным путем. Его размер определяется по совокупности установленной мощности всех электроприборов в непрерывном режиме работы или из норматива потребления электроэнергии в десятикратном размере, - отметили в «Сахалинэнергосбыте».