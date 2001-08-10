Тихоокеанское
информационное агентство
7 Февраля 2020
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Участок улицы Деповской закроют до конца июля в Южно-Сахалинске
09:55, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Участок улицы Деповской закроют до конца июля в Южно-Сахалинске

Участок улицы Деповской от Тихой до Железнодорожной в 25 микрорайоне Южно-Сахалинска до конца июля закроют на ремонт. Об этом сообщает пресс-служба администрации областного центра.

С сегодняшнего дня, 6 февраля подрядная организация приступит к обустройству ливневой канализации. По окончании работ участок будет заасфальтирован (в теплый период).

Объезд будет осуществляться по улицам Телеграфной и Моторной.

Отметим, обустройство ливневой канализации может выполняться в любой сезон, так как не предусматривает использование материалов и проведение работ, которые нельзя применять при минусовых температурах.

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