Шестьсот детских садов для детей до 3-х лет построят в Сахалинской области

Актуальные вопросы развития сахалинского образования обсудили участники заседания общественного совета федерального партийного проекта «Новая школа». Встреча прошла в региональной общественной приемной председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева. Ее участниками стали специалисты островного министерства образования и профильного департамента Южно-Сахалинска, педагоги сахалинских школ и детских садов, члены областного отделения Союза женщин России, активисты партийного проекта «Крепкая семья».

- Недавно президент России Владимир Путин озвучил послание Федеральному собранию, в котором уделил особое внимание вопросам развития образования, - сообщила региональный координатор проекта «Новая школа», руководитель общественной приемной Наталья Захарчук. – Необходимо посмотреть, как на Сахалине и Курилах выполняются поставленные президентом задачи, где нужно плотно поработать, на чем сосредоточиться.

Как сообщает региональное партийное отделение, наиболее острым вопросом, обозначенным в послании, остается нехватка мест в детских садах для малышей в возрасте до 3 лет. Особенно эта проблема ощущается в Южно-Сахалинске. По словам Захарчук, задача по созданию новых дошкольных мест по своей важности стоит в одном ряду с реализацией жилищной программы для молодых семей, с введением социальных выплат для семей с детьми. В последние годы всё больше семей решаются на ипотеку, поэтому женщины должны быть уверены, что они смогут вовремя устроить ребенка в сад, выйти на работу и вносить свой вклад в семейный бюджет.

Первый заместитель министра образования Сахалинской области Светлана Мирова сообщила, что в 2019 году на острове было открыто 10 дополнительных групп на 181 место для устройства детей до 3 лет, 156 из них созданы в областном центре. Еще 112 мест появились в частных детских садах благодаря государственной поддержке малого и среднего бизнеса. С 2019 года родители ребят, которые их посещают, могут получить частичную компенсацию родительской платы.

До 2024 года запланировано создать 600 дополнительных мест для ребят до 3 лет. В их числе 480 мест в новых дошкольных учреждениях, которые будут построены в Южно-Сахалинске и пригороде, в Корсаковском районе, а также на Курилах. Кроме того, 120 мест с частичной компенсацией родительской платы будут открыты в частных детских садах.

Главное препятствие для возведения новых садов в Южно-Сахалинске – отсутствие свободных земельных участков. Члены общественного совета «Новой школы» решили провести отдельную встречу со специалистами городской администрации, на которой обсудить этот вопрос и пути его решения. Например, обустраивать группы детских садов на первых этажах жилых новостроек – такой опыт уже есть, и он вполне успешен.

- Существует и еще одна проблема, связанная с нехваткой мест. В летне-осенний период в нашу приемную поступает много обращений от родителей, которые в период ремонта детского сада вынуждены водить ребенка в учреждение, расположенное очень далеко от дома, - обратила внимание Наталья Захарчук. – Понятно, что ремонты проводить необходимо, и в связи с наполненностью детских садов может быть достаточно сложно перевести ребят в учреждение неподалеку. Но всё же прошу специалистов департамента образования Южно-Сахалинска уделять больше внимания этой работе, заранее проводить беседы с родителями в группах, по необходимости применять индивидуальный подход.

Присутствующие на встрече сотрудники департамента заверили, что эти вопросы обсуждаются с родителями перед началом ремонтных работ, но мест в ближайших детсадах чаще всего не хватает. Ситуация должна улучшиться со вводом в строй новых детских садов.

Наравне с нехваткой мест в детсадах существует и проблема недостаточного количества мест в начальной школе, чтобы принять всех желающих посещать школу по месту регистрации. Например, в школу №6 подано свыше 300 заявлений на зачисление в первые классы, из которых удовлетворена лишь половина. Вопрос должен решиться за несколько лет благодаря строительству общеобразовательных учреждений. Кроме того, члены регионального отделения Союза женщин России плотно поработают над этой проблемой, подготовят ряд предложений городским и областным властям для того, чтобы уже в предстоящем учебном году большинство ребят могли пойти в первый класс недалеко от их дома.

Еще одна задача президента – бесплатное обеспечение учеников начальной школы горячим питанием. В Сахалинской области ее выполнили еще в 2015 году, причем бесплатный обед сегодня положен не только всем младшеклассникам, но и школьникам среднего и старшего звена из малообеспеченных семей, из числа коренных народов Севера, ребятам с ограниченными возможностями здоровья. А особенным детям, обучающимся на дому, положена выплата на питание из областного бюджета.

Поэтому задача вводить бесплатное горячее питание на островах не стоит, но, считают участники заседания, необходимо проверить качество школьных обедов. Для этого Союз женщин России в ближайшие дни организует анкетирование учащихся. В частности, ребят спросят, устраивает ли их вкус и температура блюд, что они хотели бы видеть на столе. По итогам анкетирования будут подготовлены рекомендации областному министерству образования.

Светлана Мирова также проинформировала о ходе обеспечения островных школ высокоскоростным интернетом (100 Мбит/сек в городских учреждениях, 50 Мбит/сек – в сельских). На сегодня эта задача выполнена на 71%, полностью завершить работу планируется к 2021 году.

На заседании затронули вопросы доплат учителям за классное руководство с 1 сентября в размере пяти тысяч рублей, развития профессионального образования, повышения квалификации учителей, модернизации инфраструктуры и внедрения высоких технологий в учреждения образования. По итогам обсуждения сформированы предложения и рекомендации областным и городским органам власти. В марте члены совета соберутся еще раз, чтобы оценить проведенную работу.