Четырнадцать южно-сахалинских семей смогут улучшить жилищные условия

В администрации Южно-Сахалинска горожанам, участникам программы по обеспечению жильём молодых семей, вручили свидетельства о праве на получение социальной выплаты, с помощью которой они смогут улучшить свои жилищные условия.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе мэрии города, вручили свидетельства первый вице-мэр Южно-Сахалинска Наталия Куприна и начальник управления жилищной политики Константин Мазаев.

- Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным перед муниципалитетами поставлена задача кардинально улучшить жилищные условия наших граждан к 2024 году. Запущен и работает нацпроект «Жилье и городская среда», в рамках которого предусмотрено увеличение темпов строительства жилья и повышение его доступности, - отметила первый вице-мэр Наталия Куприна. - Решение жилищного вопроса является приоритетом и для правительства Сахалинской области. Сегодня при поддержке губернатора региона Валерия Лимаренко мы можем выполнять важную социальную задачу по повышению уровня и качества жизни населения.

В этом году сертификаты на субсидию получили 14 семей, большинство из которых воспитывают двух и более детей. Наталия Куприна поздравила обладателей жилищных сертификатов и пожелала им счастливой семейной жизни.

- Это отличная мера поддержки. Мы планируем ее направить на первоначальный внос по ипотеке. Нам уже необходимо расширять свои квадратные метры, чтобы у каждого была своя комната, - говорит мама троих дочерей Анастасия Мишенко. - Мы уже присмотрели себе квартиру в хорошем районе, рядом детский сад и школа.

- Совсем не так сложно участвовать в программе, как может показаться. Я без сложностей сдала документы. Специалисты управления жилищной политики всегда готовы проконсультировать и помочь, если что-то непонятно, - рассказала многодетная мама Елена Иванова. - Мы уже нашли квартиру, ждем подтверждение из банка. Надеемся, 8 марта встретить в новой квартире.

Напомним, что подпрограмма «Обеспечение жильём молодых семей» входит в состав государственной программы Сахалинской области «Обеспечение населения Сахалинской области качественным жильём».

Социальная выплата участникам программы предоставляется в размере 35% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, не имеющих детей, и в размере 40% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, имеющих одного ребенка или более детей, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного родителя и одного или более детей.

Социальную выплату можно использовать для оплаты цены договора купли-продажи на жилое помещение, для оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома, для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным.

Консультацию по условиям участия в программе можно получить в управлении жилищной политики администрации Южно-Сахалинска, все контактные данные размещены на сайте администрации.