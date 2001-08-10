Южносахалинцы могут начать проходить диспансеризацию дома

Пациенты поликлиники №2 Южно-Сахалинска могут начать проходить диспансеризацию дома. Анкету на наличие факторов риска, необходимую для начала первого этапа медицинского осмотра, любой пациент может заполнить до обращения в медицинское учреждение, сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Анкетирование – обязательное исследование первого этапа диспансеризации. Оно позволяет врачу оценить поведенческие и наследственные факторы риска и при необходимости назначить пациенту дополнительное обследование. Тратить время на заполнение бланка при посещении медицинского учреждения теперь не придется. Это можно сделать заранее в режиме онлайн.

- Новый сервис удобен тем, что заполнить анкету можно в любое удобное время – дома или на работе, - говорит заместитель главного врача по медицинской части поликлиники №2 Южно-Сахалинска Алексей Шишкин. – Все, что требуется от пациента – перейти по ссылке. Этот адрес указан на сайте поликлиники и на Инстаграм -странице нашей медорганизации.

Онлайн-анкетирование позволяет значительно сократить время на прохождение профилактического осмотра и уменьшить нагрузку на медицинских работников. Нововведение пока только внедряется в медицинских учреждениях. Первыми оценить новшество смогли пациенты поликлиники №2. Изменения в проведении диспансеризации затронули и организацию медосмотра. В этом учреждении пройти все исследования первого этапа диспансеризации, получить консультацию врача теперь можно в одном месте. Для профилактических осмотров выделили целое крыло. Здесь расположены кабинеты ЭКГ, флюорографии, маммографии, можно сдать кровь на анализ и прийти на прием к терапевту.

Еще одно ноу-хау городской поликлиники №2 – внедрение маршрутного листа. Получить его пациенты могут в отделении профилактики, в кабинете участкового терапевта и регистратуре. Новинку уже оценили пациенты лечебного учреждения.

- У участкового терапевта на приеме предложили пройти диспансеризацию, - рассказывает Людмила Васильева. - Выдали маршрутный лист с указанием необходимого перечня исследований и номеров кабинетов. Обследования можно проходить в том порядке, как удобно. Последний этап – посещение терапевта. Он вынесет свой вердикт: здоров или нет и даст рекомендации.

Напоминаем, что диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, включающий в себя профилактический медицинский осмотр и дополнительные методы обследования, проводимые в целях оценки состояния здоровья, раннего выявления заболеваний и факторов риска их развития. Диспансеризацию в возрасте 18-39 лет можно проходить раз в три года, а в возрасте 40 лет и старше - ежегодно.