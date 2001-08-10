Светофор на перекрестке Комсомольская-Компроспект будет работать по-другому
Схема организации дорожного движения поменяется на перекрестке Компроспекта и улице Комсомольской в Южно-Сахалинске. Работы будут произведены во второй половине завтрашнего дня, 7 февраля. Об этом сообщает администрация областного центра.
Во избежание пересечений транспортных и пешеходных потоков светофорный объект будет переведен на 4-фазный режим работы. Три фазы будут работать только для транспортных потоков, четвертая — исключительно для пешеходов: при ее включении автомобили прекращают движение во всех направлениях, а пешеходы переходят обе проезжие части одновременно.
Кроме того, на указанном перекрестке будут заменены дорожные знаки. После чего автомобилисты смогут двигаться по двум полосам прямо при движении с юга на север и в обратном направлении.
Водителей и пешеходов призывают быть внимательными при движении через этот перекресток.
Напомним, аналогичные схемы действуют на перекрестках улиц Ленина-Сахалинской и Ленина-Пограничной.
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