Московские эксперты обучают сахалинцев переводить машины на газ

Эксперты из Москвы обучают сахалинских предпринимателей переводить автомобили на газ. Такие занятия обеспечат максимальную безопасность островных автовладельцев, которые решили использовать «голубое топливо» для своего транспорта, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.

Обучающий семинар по установке, настройке и обслуживанию газобаллонного оборудования провели на Сахалине представители специализированной московской компании.

– Полученные знания тут же применяются на практике. От этого растет качество наших услуг и, самое главное, уровень безопасности сахалинцев, – рассказал руководитель специализированного центра «Сахалин Газ Авто» Иван Москвитин. – Мы используем современное оборудование от ведущих производителей, которое отвечает всем нормам.

Сегодня для жителей островного региона создаются комфортные условия для перевода автотранспорта на газомоторное топливо. Одна из ключевых задач – развитие сети сервисных центров и заправочных станций.

В этом году должны открыть еще одну станцию в Южно-Сахалинске и дополнительно установить 6 мобильных газозаправщиков для работы в муниципальных образованиях. Планируется к 2021 году разместить 12 пунктов заправки автомобилей «голубым топливом».

– Я пользуюсь газобаллонным оборудованием уже 2,5 месяца и посчитал, что за 3,5 тысячи километров я потратил около 3400 рублей на газ. Бензин стоил бы мне около 13 тысяч рублей, – поделился житель Южно-Сахалинска Александр Аносов.

Сахалинское правительство оказывает меры поддержки автолюбителям, которые хотят перевести свой транспорт на газ. Жителям региона сегодня компенсируется 70 процентов от стоимости переоборудования. Для льготной категории граждан затраты возмещаются в 100-процентном размере, но не более 150 тысяч рублей. На полную компенсацию могут рассчитывать ветераны Великой Отечественной войны, пенсионеры (женщины – 55 лет, мужчины – 60 лет), инвалиды, малоимущие, а также семьи, где воспитываются дети‐инвалиды, и дети, потерявшие кормильца. В планах ­– компенсировать сахалинцам полную стоимость перевода автомобилей на газ.

– Транспортный налог для владельцев авто на газомоторном топливе на 50 процентов меньше установленных в регионе налоговых ставок на лошадиную силу. Действие этой льготы ограничивалось 2020 годом и сейчас областное правительство решает, как продлить ее действие, – отметила начальник отдела министерства сельского хозяйства и торговли Сахалинской области Лина Степанова.

Для бизнеса, который вовлекается в процесс перевода транспорта на газомоторное топливо, сахалинские власти также разрабатывают меры поддержки.