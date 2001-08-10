Больше ста сахалинских школьников собрали соревнования «Служить России»

Областные военно-спортивные соревнования «Служить России» проходят в Южно-Сахалинске. В них принимают участие 150 старшеклассников – 15 команд–победителей районных этапов, передает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.

Торжественный парад в честь открытия состязаний состоялся в Доме культуры «Родина». Гостями мероприятий стали ветераны Великой Отечественной войны.

Соревнования «Служить России», посвящённые 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, продлятся до 7 февраля. Ребята продемонстрируют мастерство в теоретических и практических конкурсах.

В их числе – представление команды («Визитка»), викторина на знание истории воинской славы («Интеллектуальный марш-бросок»), оказание доврачебной помощи («Медицинский пост»), сборка и разборка автомата («Наизготовку!»), облачение в химзащитную экипировку («Юный спасатель»), первенство по нормам ГТО («Спортивное многоборье»).

В судейскую коллегию соревнований вошли представители погрануправления ФСБ России, совета ветеранов войны в Афганистане и других боевых действий, регионального отделения ДОСААФ и главного управления МЧС России по Сахалинской области.

Подведение итогов и награждение победителей состоится на закрытии состязаний в культурно-досуговом центре Росгвардии.