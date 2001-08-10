Сахалинская область - лидер по потреблению водки в России
Аналитики Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) составили список российских регионов — лидеров по потреблению водки.
Как передают "Известия", в топ-5 попали Сахалинская и Магаданская области, республика Коми, Чукотка и Карелия.
Так, в островном регионе на душу населения приходится 12 литров водки, в Магаданской — 11,4, в Коми — 10,6, а показатели на Чукотке и в Карелии составили 10 и 9,6 литров соответственно.
Рейтинг формировался на основании статистики Росалкоголь регулирования о легальных продажах спиртного.
По данным аналитиков, потребление водки в среднем на 6% увеличилось в 31 регионе.
Серьезный рост показали Калининградская (4,1 л) и Ульяновская (3,8 л) области — на 15%, Дагестан (0,9 л) и Карачаево-Черкесия (0,9 л) — 13% и Чечня (0,1 л) — рост на 100%. Однако показатель на душу населения в этих субъектах крайне низок, отсюда и такие цифры роста.
Средний уровень потребления водки по России в 2019 году составил 4,8 л на человека, что на 2% меньше по сравнению с 2018-м.
Власти субъектов утверждают, что принимают меры по снижению потребления алкоголя и борьбе с нелегальным спиртным.
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