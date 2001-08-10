Тихоокеанское
информационное агентство
8 Февраля 2020
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09:15, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Выходить на лёд в заливе Мордвинова все еще опасно

Сегодня, 7 февраля и завтра, 8 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина от села Лесное до мыса Свободный крайне опасно. Здесь располагается ещё смораживающийся ледяной массив. Нам нём имеются незатянувшиеся льдом участки, запорошенные снегом. В этом районе будут наблюдаться максимальные приливо-отливные колебания уровня моря, под влиянием которых на льду будут возникать трещины, разводья. Возможны подвижки льда, его отрыв от берега.

- Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на нашем сайте, - сообщает главное региональное управления МЧС.

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