Выходить на лёд в заливе Мордвинова все еще опасно

Сегодня, 7 февраля и завтра, 8 февраля выходить на лёд у юго-восточного побережья Сахалина от села Лесное до мыса Свободный крайне опасно. Здесь располагается ещё смораживающийся ледяной массив. Нам нём имеются незатянувшиеся льдом участки, запорошенные снегом. В этом районе будут наблюдаться максимальные приливо-отливные колебания уровня моря, под влиянием которых на льду будут возникать трещины, разводья. Возможны подвижки льда, его отрыв от берега.

- Не подвергайте жизнь и здоровье неоправданному риску. Задумайтесь о своих родных и близких. Актуальную информацию о ледовой обстановке в Сахалинской области вы можете уточнить на нашем сайте, - сообщает главное региональное управления МЧС.