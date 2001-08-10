Новый кондитерский цех открылся в Южно-Сахалинске
Новый цех по производству кондитерских изделий открылся в областной столице на базе одного из ведущих предприятий города - ООО «Сахалинский хлебокомбинат». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Запуск производственного цеха общей площадью 660 квадратных метров позволит не только увеличить объемы выпуска продукции местных товаропроизводителей, но и создать новые рабочие места. Кондитерский цех оснащен современным оборудованием. Практически вся продукция изготавливается из натурального сырья.
- Мне очень нравится сочетание сливочного крема с ягодами. Я считаю, что десерты должны быть неприторными, гармоничными по вкусу и натуральными, потому что, в первую очередь, я думаю о здоровье своих родных, а также о здоровье горожан, которые будут кушать наши сладости, - рассказала Эльмира Кушпанова, технолог кондитерского цеха.
На сегодня предприятие производит порядка 40 тонн кондитерской продукции в месяц. Ассортимент включает более 250 видов изделий, в том числе диетических и обогащенных микронутриентами.
- Открытие новых производств в городе очень важно, потому что, прежде всего, это позволяет обеспечить продовольственную безопасность региона. Сегодня практически все пищевые предприятия, функционирующие на территории Сахалинской области, выпускают продукцию для внутреннего потребления. И чем больше у нас будет открываться подобных предприятий, тем разнообразнее станет ассортимент продуктов питания, цена на них станет более доступной, увеличится количество рабочих мест, - отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.
Напомним, на территории городского округа работает более 50 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 20% из которых занимаются производством кондитерских изделий. На сегодня эта сфера активно развивается и стремится удовлетворить существующий спрос населения в полном объеме.
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