Новый кондитерский цех открылся в Южно-Сахалинске

Новый цех по производству кондитерских изделий открылся в областной столице на базе одного из ведущих предприятий города - ООО «Сахалинский хлебокомбинат». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Запуск производственного цеха общей площадью 660 квадратных метров позволит не только увеличить объемы выпуска продукции местных товаропроизводителей, но и создать новые рабочие места. Кондитерский цех оснащен современным оборудованием. Практически вся продукция изготавливается из натурального сырья.

- Мне очень нравится сочетание сливочного крема с ягодами. Я считаю, что десерты должны быть неприторными, гармоничными по вкусу и натуральными, потому что, в первую очередь, я думаю о здоровье своих родных, а также о здоровье горожан, которые будут кушать наши сладости, - рассказала Эльмира Кушпанова, технолог кондитерского цеха.

На сегодня предприятие производит порядка 40 тонн кондитерской продукции в месяц. Ассортимент включает более 250 видов изделий, в том числе диетических и обогащенных микронутриентами.

- Открытие новых производств в городе очень важно, потому что, прежде всего, это позволяет обеспечить продовольственную безопасность региона. Сегодня практически все пищевые предприятия, функционирующие на территории Сахалинской области, выпускают продукцию для внутреннего потребления. И чем больше у нас будет открываться подобных предприятий, тем разнообразнее станет ассортимент продуктов питания, цена на них станет более доступной, увеличится количество рабочих мест, - отметила директор департамента продовольственных ресурсов и потребительского рынка Римма Кузенкова.

Напомним, на территории городского округа работает более 50 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 20% из которых занимаются производством кондитерских изделий. На сегодня эта сфера активно развивается и стремится удовлетворить существующий спрос населения в полном объеме.