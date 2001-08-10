Мэрия: Южно-Сахалинск ждет цифровая трансформация
Создание интеллектуального центра городского управления, развитие сети умных светофоров и новые технологии на службе у жителей города - специалисты муниципалитета рассказали о планах работы в рамках реализации проекта «Умный город» на брифинге с островными журналистами, передает администрация Южно-Сахалинска.
Напомним, в прошлом году он вошел в число резидентов пилотного федерального проекта Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Умный город». Трехстороннее соглашение об этом подписали министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко и мэр областного центра Сергей Надсадин.
Сегодня в муниципалитете при поддержке правительства Сахалинской области ведется активная работа по переходу к цифровой экономике. Внедрение современных технологий, цифровая трансформация и формирование комфортной городской среды - это единые процессы создания нового облика городов Сахалина, на которые нацеливает глав муниципалитетов губернатор области.
Предполагается, что основой проекта «Умный город» в Южно-Сахалинске станет интеллектуальный центр городского управления, который интегрируется в платформу «Безопасного города» и объединит уже существующие муниципальные информационные системы.
Заместитель директора управления делами администрации города Александр Панкратов, рассказал, что технологическая основа «Умного города» в областном центре начала активно формироваться с 2013 года. Участие в федеральном проекте в 2019 году позволило мэрии систематизировать работу по этому направлению и использовать накопленный ранее опыт.
- Основная цель проекта «Умный город» состоит не только в цифровой трансформации управления и автоматизации процессов, хотя они являются основополагающими элементами, но и в комплексном повышении эффективности городской и коммунальной инфраструктуры. В настоящее время разработана дорожная карта по реализации пилотного проекта по цифровизации Южно-Сахалинска. В ней содержится более 90 мероприятий, использующих передовые цифровые и инженерные решения в различных отраслях и сферах городской жизни, - подчеркнул эксперт по вопросам цифровой трансформации администрации Южно-Сахалинска Дмитрий Стенько.
Он отметил, что к резидентам проекта предъявляются требования по выполнению стандарта «Умного города» - это набор базовых и дополнительных мероприятий, которые предстоит выполнять всем городам-участникам в срок до 2024 года. На основе данного стандарта муниципалитеты разрабатывают и утверждают свои программы по реализации проекта «Умный город». В соответствии с требованиями стандарта разработана и дорожная карта Южно-Сахалинска по цифровизации городского хозяйства.
Среди основных мероприятий проекта «Умный город» в областном центре можно отметить:
- развитие платформы «Сахалин.Онлайн» с целью вовлечения жителей в решение актуальных городских проблем;
- диспетчеризация учета потребления коммунальных ресурсов муниципальных объектов, находящихся в оперативном управлении администрации города;
- внедрение энергоэффективных технологий городского наружного освещения, в т.ч. автоматическое управление светом, диммируемое освещение;
- мониторинг перемещений городского транспорта и коммунальной техники;
- внедрение интеллектуального видеонаблюдения;
- расширение сети электронных информационных табло на автобусных остановках;
- увеличение числа электронных муниципальных услуг;
- развитие геоинформационной системы Zulu с функцией предоставления сведений о наличии технической возможности присоединения к тепловым сетям;
- внедрение системы адаптивного управления светофорами;
- развитие системы онлайн-мониторинга атмосферного воздуха.
Подробнее с реализацией проекта «Умный город» в Южно-Сахалинске можно ознакомиться на сайте администрации.
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