Сахалинских детей начали лечить по уникальному методу
На Сахалине начали применять уникальный метод лечения детей. В детской областной больнице внедрили войта-терапию для малышей с патологиями моторных функций и церебральным параличом, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного минздрава.
Суть новой методики – в воздействии на определенные зоны тела ребенка, чтобы вызвать ответные моторные реакции. В это время в головном мозге стимулируются структуры, отвечающие за движение. После проведенных курсов лечения у детей появляются новые двигательные навыки, улучшаются реакции равновесия и ориентации в пространстве.
– В области живут почти 600 детей с детским церебральным параличом и практически всем им показана методика Войта, – отметила заведующая центром восстановительного лечения для детей детской областной больницы Татьяна Еланцева. – С недавнего времени в области есть два сертифицированных врача, владеющих методом кинезотерапии. Он применяется в комплексе с другими. С каждым пациентом в среднем работаем по часу за один сеанс. Недостаточно придать телу определенное положение, нужно еще некоторое время воздействовать на ребенка, чтобы нужный навык закрепился. Сложность работы с такими детками состоит в том, что они овладевают двигательными навыками так, как они могут это сделать. Задача специалиста состоит в том, чтобы научить их двигаться правильно.
Один из сегодняшних пациентов детской больницы Георгий проходит профильное лечение несколько лет. Мальчик уже научился говорить, самостоятельно сидеть и ходить с поддержкой. Успешная реабилитация – заслуга не только врачей, но и его мамы. Вместе с сыном она до этого объездила почти всю Россию и отмечает, что сахалинские специалисты имеют высокий профессиональный уровень. По словам женщины, на новую методику она возлагает большие надежды.
– Теперь мы ставим перед собой новую цель – чтобы Гоша научился ходить самостоятельно. Это главная мечта моей жизни, – говорит Людмила. – Работа с больными детским церебральным параличом не должна прерываться ни на один день. Поэтому медицинский персонал центра восстановительного лечения старается обучить родителей элементам и методикам реабилитации, которые они смогут использовать самостоятельно в домашних условиях. Войта-терапия для этого подходит отлично. И замечательно, что теперь ее начали применять на Сахалине.
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