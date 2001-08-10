Нелегального продавца стероидов задержали в Аниве

Сахалинские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего жителя Анивы. Его подозревают в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном УМВД, ранее поступила информация о том, что сахалинец занимается нелегальной продажей метилтестостерона, запрещенного в России. В результате проведенной операции подозреваемого задержали.

- В мае прошлого года мужчина вступил в переписку с неизвестными людьми и согласился стать участником противоправной схемы. Злоумышленник должен был получать с материка почтовые отправления с сильнодействующим веществом и хранить его у себя. Затем, по указанному адресу, который приходил ему на телефон, он перенаправлял метилтестостерон потребителям. Таким способом, мужчина получил и передал заинтересованным лицам около 50 килограмм запрещенных веществ. Деньги от незаконных сделок он получал на банковский счет и тратил по своему усмотрению, - отметили в полиции.

Подозреваемый находится под домашним арестом. В отношении него ведется следствие.