«ЕР» предложила изменить порядок медосвидетельствования водителей

Правозащитный центр «Единой России» предложил Министерству здравоохранения РФ и Министерству внутренних дел РФ изменить порядок медицинского освидетельствования водителей и определять наличие или отсутствие клинических признаков опьянения, а не сам факт наличия сильнодействующих веществ в организме. Об этом ER.RU сообщил сопредседатель правозащитного центра «Единой России» Михаил Старшинов по итогам общественных обсуждений с представителями министерств и общественных организаций, представляющих водителей. Помимо этого, предлагается закрепить нижние границы пороговых значений для определения состояния наркотического или лекарственного опьянения.

«Существуют объективные примеры, когда состояние человека фактически соответствует всем нормативным требованиям, он совершенно адекватен и способен управлять автомобилем. Но в соответствии с законом результат его анализов можно трактовать так, что он будет признан виновным в употреблении сильнодействующих веществ», - отметил Старшинов.

Как сообщили ТИА "Острова" в региональном партийном отделении, координатор движения автомобилистов «Общество Синих Ведерок» Петр Шкуматов подчеркнул, что в таких случаях водителей привлекают к ответственности после того, как в организме обнаружен запрещенный препарат, который не привел к появлению признаков опьянения. «Необходимо установить пороговые значения, которые говорили бы не о наличии веществ, а о наличии клинических признаков опьянения по аналогии с этиловым спиртом», - рассказал общественник.

Как сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Салагай, при изменении порядка освидетельствования важно соблюсти баланс между правом человека на управление транспортным средством и безопасностью дорожного движения. «Уже имеются методические рекомендации, в которых указаны пороговые концентрации, например, для фенобарбитала (содержится в Валокордине и Корвалоле – прим. ER.RU). Но дальнейшее решение проблемы применения различных препаратов, воздействующих на психику, требует взвешенного решения», - подчеркнул он.

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн согласился с тем, что пороги по ряду веществ занижены. «Известны случаи, когда булка с маком давала в анализах уже какую-то концентрацию опиатов. Приходилось на дорогостоящем оборудовании доказывать, что это не наркотические вещества. Такие моменты нужно учитывать юридически», - считает Брюн.

- Сегодняшний порядок освидетельствования нуждается в изменении, с тем, чтобы освидетельствование водителей включало не просто констатацию наличия сильнодействующих веществ в организме, а позволяло делать вывод о наличии или отсутствии клинических признаков опьянения. Это в дальнейшем позволит исключить случаи необоснованного привлечения водителей к ответственности, - сказала руководитель регионального исполкома «Единой России» Татьяна Запольских.