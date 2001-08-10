Поронайским бизнесменам рассказали о маркировке товаров

Совещание для бизнеса по вопросам перехода на обязательную маркировку товаров состоялось в администрации Поронайска. На совещании присутствовали предприниматели, осуществляющие розничную торговлю обувью, парфюмерией, автотоварами, товарами легкой промышленности, а также представители аптек. Прошла встреча при участии специалистов мэрии и главного специалиста-эксперта поронайского территориального отдела регионального Роспотребнадзора Евгении Даниловой.

Как рассказали в пресс-службе районной администрации, в начале совещания было отмечено, что тема обязательной маркировки товаров сегодня очень актуальна, но информации недостаточно - не у всех представителей бизнеса есть четкое понимание, как эта система будет действовать и что необходимо делать уже сегодня. Именно с целью разобраться в этом вопросе на площадке администрации собрались все заинтересованные стороны.

Представитель Роспотребнадзора отметила, что введение маркировки связано с необходимостью ограждения внутреннего рынка от всевозможных фальсификатов, то есть некачественной продукции. Евгения Данилова рассказала об этапах подготовки и процессе маркировки товаров, сроках перехода, обязанностях участников оборота маркировки товаров. Маркировка товаров вводится поэтапно. Так, уже стартовала регистрация участников оборота обувных товаров, лекарственных средств, товаров легкой промышленности, фототоваров, парфюмерной продукции, шин и автопокрышек.

Необходимым требованием для всех участников оборота маркированной продукции является регистрация в системе «Честный знак». Кроме того было отмечено, что на официальном сайте системы честныйзнак.рф размещены подробные инструкции для всех участников рынка, о том, как и какую работу необходимо выполнить для подготовки торгового предприятия для дальнейшей реализации маркированной продукции.

Говорили на встрече и об изменениях в Налоговом кодексе. В частности, о том, что с 1 января 2020 года налогоплательщики, реализующие лекарственные препараты, обувные товары и предметы одежды, принадлежности и прочие изделия из натурального меха, подлежащие обязательной маркировке, не вправе применять единый налог на вмененный доход и патентную систему налогообложения. Для многих это повлечет за собой необходимость пересмотра экономики своего предприятия. В связи с этим, у предпринимателей есть немало вопросов к налоговой службе. В завершении мероприятия, было решено провести подобную встречу еще раз, пригласив для консультации представителей налоговой инспекции.