Островных предпринимателей приглашают на бесплатные консультации
Еженедельно в сахалинском центре оказания услуг «Мой бизнес» специалисты различных госструктур, финансовых институтов и иных учреждений, созданных для развития бизнеса в регионе, принимают предпринимателей и дают разъяснения по всем интересующим вопросам. Учреждения будут консультировать в течение недели, с 10 по 16 февраля с 9:00 до 19:00.
Как сообщили в региональном минэкономразвития, в течение следующей недели в центре будут вести прием следующие специалисты:
Сотрудники Росреестра – в понедельник, 10 февраля с 9:00 до 13:00. В этот же день с 14:00 до 17:15 представителей предпринимательства в центре ждут сотрудники областного бизнес-инкубатора.
Областное управление Министерства юстиции РФ консультирует на протяжении всего вторника, 11 февраля с 9:00 до 17:15.
На среду, 12 февраля с 9:00 до 13:00 запланированы встречи специалистов УФНС России по Сахалинской области, а во второй половине дня их сменит Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок.
Сахалинское агентство по труду и занятости населения проконсультирует в четверг, 13 февраля с 9:00 до 13:00. В этот же день, с 14:00 до 17:15 бизнесмены смогут встретиться с сотрудниками АО «Корпорация развития Сахалинской области».
Специалисты Центра развития сельскохозяйственной кооперации проведут встречи в пятницу, 14 февраля в течение всего дня с 9:00 до 17:15.
Консультации абсолютно бесплатные. «Мой бизнес» работает с 9:00 до 19:00, с понедельника по пятницу, по адресу: Южно-Сахалинск, ул. Емельянова, 6.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8-800-222-01-23.
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