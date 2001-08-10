Морозы ослабеют в Сахалинской области

Холодная погода со слабым снегом сохранится на Сахалине в выходные дни. Температура в северных и центральных районах ночью -20°…-25°, в долинах -30°...-35°, днём -11°…-16°.

Как сообщает региональное УГМС, в южных районах местами небольшой снег, температура ночью -22°…-27°, на юго-западном побережье -11°…-16°, днём -9°…-14°.

В Южно-Сахалинске возможен слабый снег, температура ночью -24°…-26°, днём -10°…-12°.

С понедельника морозы начнут постепенно ослабевать. В среду через центральную часть острова с запада пройдёт неглубокий циклон, он принесёт небольшой и умеренный снег, в основном в центральной части острова. На юге потеплеет, ночью будет от 8° до 13° мороза, днём от 0° до 5° мороза, на крайнем юге до 3° тепла. К концу недели на 3°-5° понизится температура.

На Курильских островах в субботу ожидается снег, на севере гряды метель. Температура -5°…-10°, на юге -3°…-8°. В воскресенье и понедельник сохранится ветреная погода со снегом, затем сначала на юге гряды потом на севере ослабеет ветер, потеплеет.