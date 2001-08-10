Итоги года подвели в Поронайском районе

Очередную встречу с населением провел мэр Поронайского городского округа Александр Радомский. Глава муниципалитета подвел итоги ушедшего года, рассказал о достижениях, проблемах, переменах, произошедших в Поронайском районе в 2019 году, а также ответил на вопросы жителей, сообщает пресс-служба администрации района.

Началась встреча с награждения. Мэр Александр Радомский выразил благодарность сотрудникам поронайского пожарного отряда, участвовавшим в ликвидации пожара на котельной в селе Восток, а также специалистам МУП "ПКК-1", проводившим 3 февраля ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе. Глава района отметил, что люди изо дня в день честно, добросовестно, с полной отдачей исполняющие свои трудовые обязанности - и есть настоящие "герои нашего времени". Из рук мэра грамоты, благодарности и денежные поощрения получили два десятка человек.

Приступив к основной части встречи, мэр отметил, что прошедший год был непростым, но в целом дела в районе идут достаточно неплохо. В первую очередь, он был ознаменован 150-летием районного центра. Юбилейный для Поронайска год отличился положительной динамикой социально-экономического развития, и что немаловажно - позитивными демографическими показателями. Впервые за последние два десятилетия в районе увеличилась численность населения.

Говоря об экономических процессах, было отмечено, что хорошие показатели продемонстрировала пищевая промышленность, в лидерах по-прежнему - АО "Поронайский молокозавод". Предприятие завершило масштабный инвестиционный проект, в рамках которого были проведены работы по реконструкции существующего производственного помещения и приобретено высокотехнологичное производственное оборудование — линия по производству мороженого.

Важнейшим показателем развития района мэр назвал стабильность строительной отрасли. Строительство, ремонт и благоустройство охватили разные сферы жизни муниципального образования. После масштабной реконструкции свои двери открыла школа №7, во многих образовательных организациях прошли капитальные ремонты, уверенными шагами Поронайск идет к строительству новой школы - выделен участок, началось проектирование нового учреждения. Велась в 2019 году большая работа по обновлению дворовых территорий и дорожно-уличной сети. Строительство жилья для переселенцев из аварийного жилья - один из ключевых приоритетов муниципальных властей. Введены в эксплуатацию три пятиэтажных дома, в настоящее время возводится еще шесть. В 2020 году строительство продолжится не только в городе, но и в сельских населенных пунктах. Дома с собственными приусадебными участками появятся в селе Малиновка. В числе дел, которые предстоит сделать в новом году, Александр Радомский назвал строительство городского стадиона, реконструкцию стадиона-площадки, строительство лыжероллерной трассы в Поронайске и в селе Восток. Говоря о планах по развитию района, глава района не мог не заострить внимание на газификации. Полностью готов проект схемы газоснабжения муниципального образования.

- Не могу не отметить особое внимание к теме газификации и в целом к развитию этой отрасли руководства области. В 2019 году Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал соглашение с представителем ООО "Газпром СПГ технологии" о строительстве комплекса по производству СПГ в Поронайском районе. Взят уверенный курс на масштабное внедрение газомоторного топлива в островной области. В рамках развития этого направления в 2020 году в Поронайске появится газовая заправка, - рассказал Александр Радомский.

После доклада об итогах ушедшего года и планах на будущий Александр Радомский ответил на вопросы поронайцев. Жителями были затронуты темы ремонта домов, благоустройства, озеленения, проблемы предоставления коммунальных и медицинских услуг. По вопросам, требовавшим более детального изучения, мэр отдал распоряжение присутствующим на встрече заместителям взять эти темы на контроль и сделать все возможное для их решения.