Итоги года подвели в Поронайском районе
Очередную встречу с населением провел мэр Поронайского городского округа Александр Радомский. Глава муниципалитета подвел итоги ушедшего года, рассказал о достижениях, проблемах, переменах, произошедших в Поронайском районе в 2019 году, а также ответил на вопросы жителей, сообщает пресс-служба администрации района.
Началась встреча с награждения. Мэр Александр Радомский выразил благодарность сотрудникам поронайского пожарного отряда, участвовавшим в ликвидации пожара на котельной в селе Восток, а также специалистам МУП "ПКК-1", проводившим 3 февраля ремонтно-восстановительные работы на магистральном водоводе. Глава района отметил, что люди изо дня в день честно, добросовестно, с полной отдачей исполняющие свои трудовые обязанности - и есть настоящие "герои нашего времени". Из рук мэра грамоты, благодарности и денежные поощрения получили два десятка человек.
Приступив к основной части встречи, мэр отметил, что прошедший год был непростым, но в целом дела в районе идут достаточно неплохо. В первую очередь, он был ознаменован 150-летием районного центра. Юбилейный для Поронайска год отличился положительной динамикой социально-экономического развития, и что немаловажно - позитивными демографическими показателями. Впервые за последние два десятилетия в районе увеличилась численность населения.
Говоря об экономических процессах, было отмечено, что хорошие показатели продемонстрировала пищевая промышленность, в лидерах по-прежнему - АО "Поронайский молокозавод". Предприятие завершило масштабный инвестиционный проект, в рамках которого были проведены работы по реконструкции существующего производственного помещения и приобретено высокотехнологичное производственное оборудование — линия по производству мороженого.
Важнейшим показателем развития района мэр назвал стабильность строительной отрасли. Строительство, ремонт и благоустройство охватили разные сферы жизни муниципального образования. После масштабной реконструкции свои двери открыла школа №7, во многих образовательных организациях прошли капитальные ремонты, уверенными шагами Поронайск идет к строительству новой школы - выделен участок, началось проектирование нового учреждения. Велась в 2019 году большая работа по обновлению дворовых территорий и дорожно-уличной сети. Строительство жилья для переселенцев из аварийного жилья - один из ключевых приоритетов муниципальных властей. Введены в эксплуатацию три пятиэтажных дома, в настоящее время возводится еще шесть. В 2020 году строительство продолжится не только в городе, но и в сельских населенных пунктах. Дома с собственными приусадебными участками появятся в селе Малиновка. В числе дел, которые предстоит сделать в новом году, Александр Радомский назвал строительство городского стадиона, реконструкцию стадиона-площадки, строительство лыжероллерной трассы в Поронайске и в селе Восток. Говоря о планах по развитию района, глава района не мог не заострить внимание на газификации. Полностью готов проект схемы газоснабжения муниципального образования.
- Не могу не отметить особое внимание к теме газификации и в целом к развитию этой отрасли руководства области. В 2019 году Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подписал соглашение с представителем ООО "Газпром СПГ технологии" о строительстве комплекса по производству СПГ в Поронайском районе. Взят уверенный курс на масштабное внедрение газомоторного топлива в островной области. В рамках развития этого направления в 2020 году в Поронайске появится газовая заправка, - рассказал Александр Радомский.
После доклада об итогах ушедшего года и планах на будущий Александр Радомский ответил на вопросы поронайцев. Жителями были затронуты темы ремонта домов, благоустройства, озеленения, проблемы предоставления коммунальных и медицинских услуг. По вопросам, требовавшим более детального изучения, мэр отдал распоряжение присутствующим на встрече заместителям взять эти темы на контроль и сделать все возможное для их решения.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:16 Сегодня Около 200 юных сахалинцев собрали соревнования на горе Парковой
- 09:38 Сегодня Сахалинский «Дом милосердия» будет сотрудничать с региональным минздравом
- 09:55 Сегодня Областное правительство выделит Южно-Сахалинску на проекты 15 млн рублей
10:20 Сегодня Маневровые локомотивы хотят перевести на газ на Сахалине
12:34 4 Февраля Первые участники Этапа Кубка мира прибыли в островной регион
11:15 4 Февраля Систему автоматизированного учета снега ввели в Южно-Сахалинске
10:36 5 Февраля Спасатель из Италии провел семинар для островных специалистов
16:00 5 Февраля Южно-сахалинские автобусы дезинфицируют после каждого рейса
- 10:57 21 Января Суд начал рассматривать иск «Эковахты Сахалина» к СТК «Горный воздух»
11:45 21 Января Сахалинские семьи получат по 150 тысяч рублей при рождении первенца
10:30 21 Января Островитяне смогут попасть к узким специалистам только по направлению терапевта
16:50 17 Января Сахалинцев зовут поучаствовать на акцию «Всероссийский исторический кроссворд»
Выбор редакции
- 14:04 Вчера Стало известно, какие объекты благоустроят в Южно-Сахалинске в этом году
- 12:56 Вчера С марта МРОТ в Сахалинской области станет больше
- 18:00 7 Февраля После проверки доходов и имущества четыре сахалинских депутата ушли с должностей
- 14:00 7 Февраля Островной регион сам будет финансировать СахГУ
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
- 10:05 Вчера Горный курорт хотят обустроить недалеко от аэропорта Курильска
- 12:46 22 Января Десять масштабных проектов планируют воплотить в жизнь в Сахалинской области
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
Опрос
Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?