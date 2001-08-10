Больше 20 машин областного правительства переведут на газ в этом году
Более 20 автомобилей правительства Сахалинской области переведут на газ в этом году. Острвоные власти разработали поэтапный план перевода автопарка на голубое топливо. Первые 22 машины должны переоборудовать уже в мае этого года, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
– Необходимость перевода на газомоторное топливо продиктована самой жизнью. Во-первых, это экологически чисто, во-вторых, дешевле. Губернатор Валерий Лимаренко также поставил задачу – чтобы как можно больше жителей области переводили свой автотранспорт на газ. Очевидно, что гараж правительства должен быть в авангарде этого процесса. Переоборудовать весь автопарк одномоментно невозможно, поэтому был составлен поэтапный план этой работы, – отметил генеральный директор казенного предприятия Сахалинской области «Производственно-техническое управление» Александр Свояков.
Работа по переводу автотранспорта правительства Сахалинской области на газ будет проходить по нескольким направлениям. Первое – перевод существующего парка автотранспорта на газ, второе – закупка новой техники с газобаллонным оборудованием, третье – реконструкция гаражных боксов для стоянки автомобилей, работающих на газе.
В перспективе планируется перевод всего автопарка сахалинского правительства на экологически чистое газомоторное топливо.
Напомним, что сегодня жителям островного региона компенсируется 70 процентов от стоимости переоборудования своего транспорта. В планах – выплачивать компенсацию в 100-процентном размере, но не более 200 тысяч рублей. Кроме того, для владельцев автомобилей на газомоторном топливе транспортный налог снижен в два раза.
В области создается сеть сервисных центров и заправочных станций. В этом году должны открыть еще одну станцию в Южно-Сахалинске и дополнительно установить 6 мобильных газозаправщиков для работы в районах.
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