Всемирный день робота отметили южно-сахалинском

Детский технопарк "Кванториум", работающий на базе южно-сахалинской гимназии № 3, присоединился к празднованию Всемирного дня робототехники. Здесь для ребят провели мастер-классы по нескольким тематическим направлениям, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Напомним, день робота отмечают 7 февраля и, чтобы не отвлекать детей от уроков, мероприятие провели в субботу. Порядка 50 школьников из разных образовательных учреждений города записались на открытые занятия по робототехнике, чтобы попробовать свои силы и узнать много нового.

- Я с удовольствием хожу на занятия по робототехнике. Здесь мы изучаем различные программы, учимся их писать. Уже пробовали создать первую деталь с помощью специальной программы для промышленного дизайна и проектирования. Мне очень нравится хай-тек. Иногда даже уходить с занятий не хочется, - поделился Глеб Соболев, ученик 4 класса школы № 5.

Ребят распределили по шести квантумам, в каждом из которых прошли занятия с учетом своего профиля. Так, в биоквантуме юные нейромоделисты собирали специальные конструкторы, подключали к ним датчики и с помощью компьютера измеряли свои показатели здоровья. В хай-тек цехе школьники на станке пробовали вырезать по дереву заранее смоделированные таблички. В VR/AR-квантуме начинающие программисты на компьютере создавали маски дополненной реальности, а в IT-квантуме - учились делать ботов в популярном мессенджере на языке программирования Python. В секции промышленного дизайна рассказывали об основах скетчинга и затем ребята тренировались зарисовывать робота с натуры. А в квантуме промышленной робототехники прошли настоящие состязания по робо-сумо.

- Это очень популярные соревнования, их проводят во всем мире как среди детей, так и взрослых. Инженерные задачи для робота - найти своего противника и вытолкнуть его за пределы круга плоской арены. Все как в настоящем сумо. Сегодня мы будем собирать из специальных наборов таких роботов и программировать их, -рассказал Александр Коломиец, наставник промробо и хай-тек квантумов.

Напомним, «Кванториум» на базе гимназии №3 открылся в декабре прошлого года. Он оснащен самой современной обучающей техникой и оборудованием. В распоряжении у юных островитян – мультимедийное и техническое оборудование, 3D-принтеры, приборы для биологических исследований и наборы для робототехники.