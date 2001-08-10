Хоккейный корт открыли в Кировском по инициативе местных жителей
Большой хоккейный корт появился в Тымовском районе по инициативе местных жителей. Новый спортивный объект в селе Кировском открылся благодаря участию сахалинцев в проектах по инициативному бюджетированию.
Как рассказали ТИА "Острова" в правительстве области, ранее в роли катка здесь выступал ближайший водоем. Теперь в распоряжении кировчан – большое ледовое поле 56 метров в длину и 26 метров в ширину, неподалеку от сельской средней школы. Рядом с хоккейным кортом обустроили зрительскую трибуну на 40 мест.
– Каток нам в Кировском очень нужен. Много детей занимаются спортом, а раньше покататься на коньках было негде. Мы вынесли проект хоккейного корта на общешкольное голосование. Безумно рады, что нашлись деньги на его воплощение в жизнь, – рассказала ученица кировской школы Вероника Шаталина.
В скором времени в Кировском откроется хоккейная секция. Уже ведется поиск тренера.
– Здорово, что теперь у нас есть такой классный корт! У меня много друзей и одноклассников хотели бы играть в хоккей. Я и сам с радостью погонял шайбу. Так что, уверен, в секцию много ребят захотят прийти, – поделился юный спортсмен Кирилл Дуднев, которому на церемонии открытия корта выпала почетная миссия нести российский флаг.
Местные жители давно мечтали о ледовом поле, но стоимость проекта оказалась слишком высокой – 6 миллионов рублей. Выход нашелся – работы разбили на две части. Необходимые средства на реализацию проекта поступили сразу по двум программам: «Поддержка местных инициатив» и «Молодежный бюджет», где принимают участие старшеклассники.
С открытием хоккейного корта жителей Кировского поздравил глава Тымовского района Сергей Лазарев. Он вручил юным спортсменам денежный сертификат на покупку спортивного инвентаря. Почетными грамотами наградили предпринимателей, волонтеров и членов молодежного совета, которые активно участвовали в реализации проекта.
После торжественной части на новом корте открыли хоккейный сезон. Команды «Тымь» из районного центра и «Водник» из Александровска-Сахалинского провели товарищескую встречу, которая завершилась ничьей.
Напомним, программа «Инициативное бюджетирование» дает возможность за счет региональной казны воплотить в жизнь общественно значимые инициативы. В 2019 году благодаря неравнодушным жителям в селах Елочки и Ключи построили спортивно-игровые площадки, в Малокурильском приобрели декорации для театральных постановок, а в селе Онор Смирныховского района обустроили аллею памяти ветеранов Великой Отечественной войны. Всего с начала запуска этого проекта на Сахалине и Курилах реализовали более 170 инициатив.
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