Автодорогу Ноглики - Оха открыли после непогоды

Сегодня, 10 февраля, в 10.00 открыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги «Ноглики - Оха». Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Напомним, связи с ограниченной видимостью, а также с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, с 20.00 9 февраля было закрыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги «Ноглики - Оха». Для обеспечения безопасности на закрытом участке дороги были задействованы два поста ГИБДД.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.