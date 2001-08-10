Тихоокеанское
информационное агентство
11 Февраля 2020
Сегодня 11:15
63,77|69,82|54,74
МЧС: выходить на лёд в заливе Мордвинова всё ещё опасно
10:26, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Автодорогу Ноглики - Оха открыли после непогоды

Сегодня, 10 февраля, в 10.00 открыто движение для всех видов автотранспортных средств на участке автодороги «Ноглики - Оха». Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Напомним, связи с ограниченной видимостью, а также с целью предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций, с 20.00 9 февраля  было закрыто движение для всех видов  автотранспортных средств на участке автодороги «Ноглики - Оха». Для обеспечения безопасности на закрытом участке дороги были задействованы два поста ГИБДД.

Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?