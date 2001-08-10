Потерявшегося рыбака несколько дней ищут в Долинском районе

Сегодня утром, 10 февраля, на поиски пропавшего человека выдвинулись сотрудники ГИМС, которые произведут объезд рыболовецких станов и опрос рыбаков. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

Напомним, 7 февраля, мужчина 1960 года рождения ушел на рыбалку из села Стародубское в сторону прибрежной полосы Охотского моря и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение не установлено.