Тихоокеанское
информационное агентство
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МЧС: выходить на лёд в заливе Мордвинова всё ещё опасно
11:43, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Потерявшегося рыбака несколько дней ищут в Долинском районе

Сегодня утром, 10 февраля, на поиски пропавшего человека выдвинулись сотрудники ГИМС, которые произведут объезд рыболовецких станов и опрос рыбаков. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного управления МЧС.

Напомним, 7 февраля, мужчина 1960 года рождения ушел на рыбалку из села Стародубское в сторону прибрежной полосы Охотского моря и до настоящего времени не вернулся. Его местонахождение не установлено.

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