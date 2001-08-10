Тихоокеанское
информационное агентство
11 Февраля 2020
Сегодня 11:16
63,77|69,82|54,74
МЧС: выходить на лёд в заливе Мордвинова всё ещё опасно
12:05, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Нарисовать «Книжное ожерелье Тихого океана» предлагают сахалинцам

Сахалинская областная библиотека приглашает профессиональных дизайнеров, художников и всех тех, кто владеет художественными навыками принять участие в творческом конкурсе по созданию логотипа выставки-ярмарки издательской продукции «Книжное ожерелье Тихого океана». Он стартует с 15 февраля по 27 апреля, пишет пресс-служба СахОУНБ.

Каждый участник может выставить не более 2 работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. Конкурс проводится в 2 этапа:

  • I этап: с 15 февраля по 15 апреля 2020 года – предоставление конкурсных работ;
  • II этап: с 15 апреля по 27 апреля 2020 года – оценка конкурсных работ и подведение итогов конкурса.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить заявку с приложенными файлами , в соответствии с условиями Положения, на электронный адрес  e.leontyeva@libsakh.ru. Указать в поле тема «Конкурс на создание логотипа Выставки-ярмарки».

Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-13.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какие надежды вы возлагаете на 2020 год?