Нарисовать «Книжное ожерелье Тихого океана» предлагают сахалинцам

Сахалинская областная библиотека приглашает профессиональных дизайнеров, художников и всех тех, кто владеет художественными навыками принять участие в творческом конкурсе по созданию логотипа выставки-ярмарки издательской продукции «Книжное ожерелье Тихого океана». Он стартует с 15 февраля по 27 апреля, пишет пресс-служба СахОУНБ.

Каждый участник может выставить не более 2 работ при условии соблюдения всех предъявляемых к работе требований. Конкурс проводится в 2 этапа:

I этап: с 15 февраля по 15 апреля 2020 года – предоставление конкурсных работ;

II этап: с 15 апреля по 27 апреля 2020 года – оценка конкурсных работ и подведение итогов конкурса.

Для того, чтобы принять участие в конкурсе необходимо отправить заявку с приложенными файлами , в соответствии с условиями Положения, на электронный адрес e.leontyeva@libsakh.ru. Указать в поле тема «Конкурс на создание логотипа Выставки-ярмарки».

Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-13.