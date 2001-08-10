Стало известно, какие объекты благоустроят в Южно-Сахалинске в этом году

Планы благоустройства скверов и общественных пространств на 2020 год обозначили в администрации Южно-Сахалинска. В ходе рабочего совещания курирующие вице-мэры, а также руководители отраслевых департаментов и управлений доложили мэру Сергею Надсадину о планах и готовности к работам по благоустройству существующих и созданию в областном центре новых общественных пространств и скверов, в том числе в рамках программы "Формирование комфортной городской среды".

Как пишет пресс-служба мэрии, градоначальник подчеркнул, что благоустройство скверов и общественных пространств - вопрос, волнующий горожан, и муниципалитет обязан ответить на существующие запросы жителей, обустраивая новые точки притяжения в городе, обновляя существующие места для прогулок и отдыха. Кроме того, обеспеченность городского округа такими объектами - один из ключевых показателей комфортности городской среды в целом. Задачу - стремиться к повышению этого показателя - ставит губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, правительство области готово оказывать всестороннюю поддержку в реализации проектов благоустройства.

- Поэтому уже сейчас, пред началом строительного сезона, необходимо актуализировать наши планы, обозначить приоритеты и обсудить концепции проектов, чтобы кроме работ по благоустройству наполнить общественные пространства функционалом, который был бы востребован горожанами, - сказал Сергей Надсадин.

Так, разработана проектно-сметная документация на благоустройство сквера, который расположится вдоль ул. 2-й Хабаровской в Новоалександровске. Напомним, это проект - победитель программы инициативного бюджетирования по направлению "Развитие территорий" 2018 года. Подготовительные работы начались здесь в прошлом году: территория расчищена от незаконных построек, отремонтированы фасады домов, которые попадают в границы будущего сквера, и так далее. К строительно-монтажным работам планируется приступить в этом сезоне. Многофункциональный сквер станет комфортной прогулочной зоной и местом для отдыха жителей панировочного района.

Благоустроенная территория появится и возле Корейского культурного центра. Это совместный проект администрации города и Совета Ассамблеи народов Сахалинской области.

Планируется реализовать три проекта благоустройства в 25-м микрорайоне (проектно-сметная документация уже разработана) и благоустройство с озеленением транзитной пешеходной зоны на перекрестке ул. Сахалинской и пр. Мира (с юго-западной стороны, где ранее размещался нестационарный объект).

Также начнется первый этап благоустройства сквера Пограничников. Напомним, этот проект стал лидером по итогам рейтингового голосования по программе "Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

Так, концепция благоустройства сквера Пограничников предусматривает обновление памятника, благоустройство территории, замену наружного освещения. Малые архитектурные формы и арт-объекты будут поддерживать тематику названия сквера. Здесь в том числе установят стенды с информацией о странах, граничащих с Россией. Само пространство сквера разделят на две зоны: общественную и спортивную.

Отметим, что проект "Формирование комфортной городской среды» нашел отклик и вызвал живой интерес у жителей Южно-Сахалинска. В этом году на рейтинговое голосование вновь вынесут объекты для проведения благоустройства. Проект-победитель будет реализован в 2021 году.

Уже обозначены претенденты на рейтинговое голосование. Это сквер, прилегающий к зданию бывшей мэрии Тоёхары на Коммунистическом проспекте. Основная задача при благоустройстве территории – сохранить существующие насаждения (тисы перед главным входом в здание посажены еще в японский период), а также проложить пешеходные прогулочные маршруты. Предусмотрено ландшафтное освещение. Также здесь будет размещен стенд с исторической справкой.

В концепции сквера Андрея Первозванного, расположенного перед Дворцом детского и юношеского творчества на Коммунистическом проспекте, — создание различных зон, ремонт постамента памятника Андрею Первозванному и ведущей к нему аллеи Рыбацкой славы, установка освещения, малых архитектурных форм, символизирующих сахалинские суда, для того чтобы подчеркнуть образ места. Будет сохранено озеленение и добавлено большое количество кустарниковых растений, цветущих многолетников, обустроены все сложившиеся пешеходные тропы. Поскольку территория прилегает к детскому образовательному учреждению, предлагается выделить детскую игровую зону, а, чтобы привлечь посетителей и позволить им комфортно пребывать в сквере длительное время в любой сезон, предусмотрена зона фуд-корта – навес и посадочные места со столиками. В проект будет включен и участок, расположенный через ул. Комсомольскую, прилегающий к территории церкви. Он будет благоустроен в едином ансамбле с основной территорией сквера Андрея Первозванного.

Еще один претендент - сквер Молодежный в Новоалександровке, который располагается в районе школы №32, поликлиники №6 и соседствует с жилыми домами по ул. 30 лет Победы, 7, 7а, 7б. В целом его конфигурация останется прежней с максимальным сохранением дорожек и тропинок. Также сохранят все деревья и кустарники. Предполагается зонирование сквера, обустройство небольшого скейт-парка, зоны детских площадок, зоны отдыха и прогулок, спортивной зоны и вело-роллерной дорожки. В общем пространстве расположатся скамейки, качели, беседка и различное развлекательное оборудование, например, уличный калейдоскоп, панель иллюзий или музыкальная шарманка. Также на детских площадках будут применяться не типовые игровые комплексы, а необычное оборудование: например, куб-горка или канатные качели. Для всей территории сквера предусмотрено освещение, в том числе декоративно-ландшафтное.

О старте рейтингового голосования будет сообщено дополнительно. Но уже сейчас на сайте администрации размещено рейтинговое голосование по программе "Комфортная городская среда" на 2021 год", где можно ознакомиться с эскизами благоустройства общественных пространств, а также внести свои предложения по объектам, которые, на ваш взгляд, должны быть включены в программу. Анкета для предложений и адрес электронной почты также размещены в разделе. Ближе к старту голосования в разделе будут опубликованы презентационные материалы по объектам с описанием планируемого благоустройства. Отметим, что представленные эскизы могут быть скорректированы при разработке проектно-сметной документации.

Кроме того, в рамках проекта малого инициативного бюджетирования (когда проект для реализации предлагают сами жители планировочных районов и сел Южно-Сахалинска) в этом году будет обустроено пять объектов. Так, спортивные и игровые площадки появятся в Санаторном и Луговом, спортивная и волейбольная — в Елочках, хоккейный корт — в Ключах и детская площадка в Новой Деревне. Также будет благоустроена территория скейт-парка, который в прошлом году обустроили в Синегорске.