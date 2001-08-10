Светофор на пересечении Компроспекта и Комсомольской дополнят секциями

Дополнительные секции установят на светофорном объекте, расположенном на перекрестке Компроспекта и улицы Комсомольской в Южно-Сахалинске. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Напомним, 7 февраля здесь были произведены работы по изменению схемы организации дорожного движения - светофорный объект переведен на 4-фазный режим работы. Три фазы работают только для транспортных потоков, четвертая — исключительно для пешеходов: при ее включении автомобили прекращают движение во всех направлениях, а пешеходы переходят обе проезжие части одновременно.

Проанализировав дорожную обстановку, департаментом городского хозяйства совместно с ГИБДД было принято решение установить дополнительные секции для движения с востока на север и с запада на юг. Работы планируется провести до 12 февраля.

Пока же водителей и пешеходов призывают быть внимательными при движении через перекресток.